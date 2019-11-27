إيطاليا تطلب مواجهة الجزائر ودياً في شهر مارس القادم









اسماء السيد - كشف خير الدين زطشي رئيس الاتحاد الجزائري لكرة القدم (فاف) انه تلقى طلباً من الاتحاد الإيطالي لإقامة مباراة ودية بين الجزائر و إيطاليا خلال اسبوع "الفيفا" في شهر مارس القادم ، وذلك ضمن استعدادات المنتخبين لخوض الاستحقاقات الرسمية القادمة .

ويستعد المنتخب الإيطالي لخوض نهائيات كأس أمم أوروبا 2020 المقرر إقامتها الصيف القادم، في حين يواصل المنتخب الجزائري خوض التصفيات الإفريقية المؤهلة لكأس العالم 2022 بقطر .

هذا و اكد زطشي بأنه لن يرد على الطلب الإيطالي إلا بعد معرفة ما ستسفر عنه قرعة التصفيات النهائية لكأس العالم 2022 ، والتي ستقام في شهر يناير المقبل ، موضحاً بأن تتويج منتخب الجزائر بلقب كأس أمم إفريقيا بمصر ، قد جعله محل انظار العديد من المنتخبات العالمية التي ترغب بمواجهته ، كما اكد المدرب الجزائري جمال بلماضي بأنه يريد استغلال كافة أسابيع "الفيفا" لاجراء مباريات إعدادية تحسبا للاستحقاقات الرسمية القادمة سواء بخوض تصفيات كأس أمم إفريقيا 2021 أو تصفيات كأس العالم 2022 .

يشار الى أنه في حال موافقة الاتحاد الجزائري على خوض مباراة ودية بين الجزائر و إيطاليا ، فإنها ستكون المواجهة الثانية في تاريخ المنتخبين، بعدما سبق لهما ان تقابلا ودياً في إيطاليا في شهر نوفمبر من عام 1989 ، والتي شهدت فوز "الآزوري" على "الخضر" بهدف نظيف.