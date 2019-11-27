شكرا لقرائتكم خبر عن كل ما تريد معرفته عن مباراة عمان ضد البحرين في خليجي 24 والان مع التفاصيل

الأربعاء 27 نوفمبر 2019 يخوض منتخب عمان مباراة قوية ضد البحرين مساء اليوم الأربعاء وذلك ضمن إطار منافسات الجولة الثانية من مباريات كأس الخليج العربي “خليجي 24” .

موعد مباراة عمان ضد البحرين وتنطلق مباراة عمان مع البحرين على ملعب لخويا مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الخامسة والنصف بتوقيت مكة المكرمة والسادسة والنصف بتوقيت أبو ظبي. التشكيل المتوقع لمنتخب عمان أمام البحرين ومن المتوقع أن يبدأ إروين كومان المدير الفني لمنتخب عمان تشكيلة مباراة البحرين كالتالي :_ حراسة المرمى: فايز الرشيدي Advertisements خط الدفاع: سعد سهيل، عمران الحيدي، محمد المسلمي، علي البوسعيدي خط الوسط: محمد الغافري، حارب السعدي، أحمد كانو، المنذر العلوي خط الهجوم: محسن جوهر، محسن الغساني مجموعات خليجي 24 ويقع منتخب عمان في المجموعة الثانية في كأس الخيلج العربي رفقة منتخبات السعودية والبحرين والكويت بينما المجموعة الأولى تضم الإمارات واليمن والعراق وقطر. مبارات المجموعة الأولى وكانت منافسات بطولة كأس الخليج العربي 24 قد بدأت أمس الثلاثاء بفوز العراق على قطر 2-1 ثم انتصارا منتخب الإمارات على اليمن بهاتريك علي مبخوت 3-0.

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