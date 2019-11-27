خليجي 24| السعودية تبحث عن البداية القوية أمام الكويت " الأكثر تتويجاً"

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يخوض منتخب السعودية مباراة قوية ضد نظيره الكويتي في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” والمقامة في قطر .



موعد مباراة السعودية ضد الكويت

وتنطلق مباراة السعودية ضد الكويت مساء اليوم الأربعاء عند تمام الساعة الـ7:00 بتوقيت مدينة القاهرة والـ8:00 بتوقيت مكة المكرمة والـ9:00 بتوقيت الإمارات.

التشكيل المتوقع للمنتخب السعودي

ومن المتوقع أن يبدأ الفرنسي هيرفي رينارد المدير الفني لمنتخب السعودية مباراة الكويت في في الجولة الأولى من المجموعة الثانية في بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” كالتالي :_

Advertisements

حراسة المرمى: فواز القرني خط الدفاع: سلطان الغنام، زياد الصحفي، محمد خبراني، ياسر الشهراني خط الوسط: عبدالإله المالكي، سلمان الفرج، يحيى الشهري، عبدالعزيز البيشي خط الهجوم: عبدالله الحمدان، هتان باهبري

غيابات المنتخب السعودي

ويفقد الفرنسي هيرفي رينارد مدرب منتخب السعودية بعض اللاعبين في صفوف الأخضر مثل الحارس محمد العويس والظهير الأيمن محمد البريك وعبدالله مادو مدافع النصر للإصابة.

المنتخب الكويتي كامل الأسلحة

وعلى الجانب الآخر يخوض منتخب الكويت مباراته ضد السعودية بكامل جاهزيته لتحقيق نتيجة إيجابية ومواصلة المشوار في البطولة من أجل حسم اللقب الـ11 في تاريخ الأزرق.

ويعد منتخب الكويت هو الأكثر تتويجاً بلقب كأس الخليج العربي بـ10 ألقاب بينما المنتخب السعودي يملك في تاريخه 3 ألقاب فقط.

مباريات المجموعة الأولى

يذكر أن مباريات المجموعة الأولى من بطولة كأس الخليج العربي بنسختها الرابعة والعشرين “خليجي 24” قد أقيمت بالأمس وانتهت بفوز منتخب العراق على صاحبة الأرض قطر بثنائية مقابل هدف لمنتخب المجنسين ، وتغلب الإمارات على اليمن بثلاثية نظيفة.