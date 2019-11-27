شكرا لقرائتكم خبر عن «شوبير» يوضح حقيقة فسخ الأهلي لعقد مؤمن زكريا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كشف الإعلامي أحمد شوبير حقيقة فسخ الأهلي لعقد مؤمن زكريا وإخطاره بذلك في خطاب على منزله، وكذلك عدم تسلم اللاعب مقدم عقده مع النادي.

وقال «شوبير»، في برنامجه الإذاعي «مع شوبير» على قناة «أون سبورت»، إن إجراء إخطار «زكريا» بالاستغناء عنه الذي تم إرساله إلى بيته حقيقي لكنه ليس كما يعتقد البعض، فلم يصله أمس بل منذ فترة.

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وأضاف أن هذا يعتبر إجراء روتينيا عند عدم قيد لاعب في قائمة الفريق، إذ يجب إخطاره على منزله، موضحًا أن عدم القيد جاء بالاتفاق بين اللاعب والنادي بسبب مرضه.

وأكد «شوبير» أن «زكريا» ينتظر حاليًا الحصول على تأشيرة الولايات المتحدة للسفر وبداية العلاج، إذ يقوم حاليًا بالتدريب مع مساعد مدرب أحمال الأهلي السابق، حسين عبدالدايم، بشكل خاص، كما زار اللاعبين في النادي الأهلي خلال الفترة السابقة في عدة مناسبات.

وعن عدم تسلم «زكريا» مقدم تعاقده مع النادي، فسر «شوبير»: «هذا طبيعي لعدم قيده ولكن الأهلي يتحمل تكاليف علاجه كاملة كما عرض البعض تبرعات كالمستشار تركي آل الشيخ مشكورًا».