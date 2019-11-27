موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند في دوري أبطال أوروبا والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

يلتقي فريق برشلونة الإسباني أمام نظيره بوروسيا دورتموند الألماني، اليوم الأربعاء، ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، والتي ستقام على ملعب "كامب نو".



موعد مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تنطلق المباراة في العاشرة مساء اليوم الأربعاء بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

تذاع المباراة عبر قناة beINSPORTS HD1.

معلق مباراة برشلونة وبوروسيا دورتموند

يعلق على المباراة، علي محمد علي.

التشكيل المتوقع لبرشلونة:

Advertisements

حراسة المرمى: مارك تير شتيجن

خط الدفاع: سيرجي روبيرتو، لينجيله، أومتيتي، فيربو.

خط الوسط: دي يونج، بوسكيتس، آرثر.

خط الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.

التشكيل المتوقع لدورتموند:

حراسة المرمى: بوركي

خط الدفاع: حكيمي، أكانجي، هوملز، جيريرو

خط الوسط: فيتسل، سانشو، رويس، براندت، ثورجان هازارد

خط الهجوم: ماريو جوتزه.

ويتصدر برشلونة مجموعته برصيد 8 نقاط، ثم دورتموند بـ 7 نقاط، وإنتر ميلان بـ4، ويتذيل سلافيا براج بنقطة واحدة.