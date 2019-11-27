موعد مباراة ليفربول ونابولي اليوم والقنوات الناقلة في دوري أبطال أوروبا

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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019
يلتقي فريق ليفربول الإنجليزي، مساء اليوم الأربعاء، مع نظيره نابولي الإيطالي، في إطار منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا، وذلك في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول.
وكان نابولي بقيادة كارلو أنشيلوتي قد تمكن من الفوز في مباراة الجولة الأولى على ليفربول، في سان باولو، بهدفين دون رد.
موعد مباراة ليفربول ونابولي
تنطلق المباراة في تمام الساعة العاشرة مساءً بتوقيت القاهرة، الحادية عشر بتوقيت السعودية.
القناة الناقلة لمباراة ليفربول ونابولي
تُذاع المباراة عبر قناة bein sports hd2.
مُعلق مباراة ليفربول ونابولي
يعلق حفيظ دراجي على المباراة.
التشكيل المتوقع لـ ليفربول أمام نابولي:
حراسة المرمى: أليسون.
خط الدفاع: أرنولد، لوفرين، فان دايك، روبرتسون.
خط الوسط: هندرسون، فابينيو، تشامبرلين.
خط الهجوم: محمد صلاح، فيرمينو، ماني.
التشكيل المتوقع لـ نابولي أمام ليفربول
حراسة المرمى: ميريت.
خط الدفاع: دي لورينزو، مانولاس، كوليبالي، هيساج.
خط الوسط: كاييخون، آلان، إلماس.
خط الهجوم: فابيان رويز، لوزانو، ميرتينز.
ويتصدر ليفربول المجموعة الخامسة برصيد 9 نقاط، بفارق نقطة واحدة فقط عن نابولي صاحب المركز الثاني.
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