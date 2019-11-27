مواعيد مباريات اليوم الأربعاء 27-11-2019 والقنوات الناقلة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الأربعاء 27 نوفمبر 2019

تقام اليوم الأربعاء 27-11-2019 عدة مباريات في مسابقات وبطولات مختلفة على مستوى العالم، أبرزها مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا.



حيث يلاقث طنطا نظيره سموحة، وبيراميدز يصطدم مع أسوان، في الدوري المصري.

ويلتقي ليفربول مع نابولي وبرشلونة يواجه بروسيا دورتموند، في دوري أبطال أوروبا.

ويسلط لكم موقع "السعودية نيوز"، الضوء على موعد المباريات بتوقيت القاهرة والمملكة العربية السعودية، بالإضافة إلى القنوات الناقلة لها.

مباريات دوري أبطال أوروبا

الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت مكة المكرمة، تشيلسي × فالنسيا تنقل على قناة beinsports hd1.

الساعة 7:55 بتوقيت القاهرة، 8:55 بتوقيت مكة المكرمة، ليون × زينيت

الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، انتر × سلافيا براج تنقل على قناة beinsports hd4.

الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، برشلونة × بروسيا دورتموند تنقل على قناة beinsports hd1.

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الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، ليفربول × نابولي تنقل على قناة beinsports hd2.

الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، إياكس × ليل تنقل على قناة beinsports hd6.

الساعة 10 بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، بنفيكا × لايبزيج تنقل على قناة beinsports hd3.

الساعة 10، بتوقيت القاهرة، 11 بتوقيت مكة المكرمة، جنيك × ريد بول سالزبورج.

مباريات الدوري المصري

الساعة 2:30، طنطا × سموحة تنقل على أون سبورت وتايم سبورت

الساعة 5، بيراميدز × أسوان تنقل على أون سبورت وتايم سبورت

مباريات كأس الخليج

الساعة 4:30 بتوقيت القاهرة، 5:30 بتوقيت مكة المكرمة، عمان × البحرين تنقل على قناة الكأس القطرية وقناة السعودية

الساعة 7 بتوقيت القاهرة، 8 بتوقيت مكة المكرمة، السعودية × الكويت تنقل على قناة الكأس القطرية وقناة السعودية .