شكرا لقرائتكم إعداد مقترحات جديدة لتعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف مسئولو اللجنة الخماسية باتحاد الكرة أنه يتم خلال الفترة الحالية إعداد مقترحات جديدة لتعديل لائحة النظام الأساسي الخاصة بالجبلاية.

أكد مسئولو الجبلاية أنه تم مخاطبة أندية الجمعية العمومية لاتحاد الكرة بالكامل من أجل إرسال مقترحاتهم الخاصة بتعديل اللائحة الأساسية منذ أكثر من شهر و لم نتلقى ألا رد نادي واحد فقط وهو ميجا سبورت بالدقهلية والذى يشارك فى دوري القسم الثالث.

تابع مسئولو الجبلاية أن هناك جلسات لمجلس إدارة اللجنة الخماسية برئاسة عمرو الجنايني من أجل تعديل لائحة النظام الأساسي بما يتماشى مع التطور الرياضى الموجود فى العالم ، والعمل على تطوير جميع المنظومة الكروية.