شكرا لقرائتكم حمادة أنور: الزمالك سيخوض مرانا عصر اليوم في العاصمة الاثيوبية... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف حمادة أنور عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ورئيس بعثة الفريق في الكونغو ، ان الفريق سيخوض مرانا عصر اليوم في العاصمة الاثيوبية أديس أباابا اليوم ، والمبيت في اثيوبيا في طريق الذهاب الي الكونغو لخوض مباراة مازيمبي الكونغولي في افتتاح دور المجموعات لدوري أبطال افريقيا والمقرر له 30 نوفمبر الجاري.

وقال أنور ان الفريق سيبيت اليوم في اثيوبيا علي ان يتوجه الي الكونغو فجر الغد، وهو ما قرره مجلس إدارة الزمالك حتي يحصل اللاعبون علي قسط من الراحة خلال الرحلة، خوفا من تعرضهم للارهاق من السفر الطويل من القاهرة الي الكونغو والمرور بترانزيت في أثيوبيا.

فيما كشف حمادة أنور ان الفريق جاهز لخوض مباراة مازيمبي عقب اغلاق صفحة انبي في الدوري والخسارة المفاجئة، مشددا علي ان جميع اللاعبين يرغبون في مصالحة الجماهير والعودة بنتيجة إيجابية في مباراة دوري الابطال.