ميودراج يتراجع عن فكرة إقامة مران الإسماعيلي خوفا من الإرهاق...

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ووصلت منذ قليل بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من الامارات متوجهة إلى الإسكندرية ، بعد نهاية مباراتها مع الجزيرة الاماراتى والتى حقق فيها الإسماعيلي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس، الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء.
وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش صفحة البطولة العربية بعد نهاية موقعة الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نظرًا لضيق الوقت، حيث يستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.
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