شكرا لقرائتكم ميودراج يتراجع عن فكرة إقامة مران الإسماعيلي خوفا من الإرهاق... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تراجع الجهاز الفنى للنادى الاسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج عن فكرة إقامة مران للاعبين اليوم فى الإسكندرية خوفاً من الارهاق على اللاعبين ومن أجل منحهم قسط كافى من الراحة قبل مواجهة الاتحاد السكندرى ومن المقرر أن يستأنف الفريق تدريباته غداً الخميس .

ووصلت منذ قليل بعثة النادى الاسماعيلى للقاهرة قادمة من الامارات متوجهة إلى الإسكندرية ، بعد نهاية مباراتها مع الجزيرة الاماراتى والتى حقق فيها الإسماعيلي فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس، الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء.

وأغلق الجهاز الفنى للنادى الإسماعيلى بقيادة الصربى ميودراج يسيتش صفحة البطولة العربية بعد نهاية موقعة الجزيرة الإماراتى بدور الستة عشر بكأس محمد السادس للأندية الأبطال نظرًا لضيق الوقت، حيث يستعد الدراويش مباشرة لمواجهة الاتحاد السكندرى والمؤجلة من الأسبوع السادس لمسابقة الدوري والمقرر لها السبت المقبل على استاد المكس بالإسكندرية.