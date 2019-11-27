شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يرفض طلب الزمالك بإعادة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل رفض مسئولى اتحاد كرة السلة الطلب الذى تقدم به مسئولى نادى الزمالك ، بإعادة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى فى ذهاب نصف نهائى دورى المرتبط ، للإعتراض على أحد قرارات حكم الطاولة ، وتم إبلاغ الزمالك برفض المذكرة التى تم التقدم بها،وتم ذلك بين شوطى مباراة العودة أمام الاتحاد التى أقيمت أمس .

كان الزمالك قد تقدم بمذكرة رسمية الى اتحاد كرة السلة يعترض فيها على حكم طاولة مباراته امام الاتحاد ،حيث انهى الهجمة بعد مرور 14 ثانية فى حين ان القانون ينص على إنهائها بعد مرور زمن 24 ثانية ، ولكن تم إبلاغهم برفض التظلم بين شوطى مباراة الأمس .

يذكر أن الزمالك سيلتقى مع فريق الاهلى على المركز الثالث و الرابع بينما يتنافس على اللقب ناديى الاتحاد السكندرى و الجزيرة ، ولم يتم تحديد مواعيد أي من المبارتين حتى الآن.