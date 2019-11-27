شكرا لقرائتكم اتحاد كرة السلة يرفض طلب الزمالك بإعادة مباراة الفريق أمام الاتحاد السكندرى... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
كان الزمالك قد تقدم بمذكرة رسمية الى اتحاد كرة السلة يعترض فيها على حكم طاولة مباراته امام الاتحاد ،حيث انهى الهجمة بعد مرور 14 ثانية فى حين ان القانون ينص على إنهائها بعد مرور زمن 24 ثانية ، ولكن تم إبلاغهم برفض التظلم بين شوطى مباراة الأمس .
يذكر أن الزمالك سيلتقى مع فريق الاهلى على المركز الثالث و الرابع بينما يتنافس على اللقب ناديى الاتحاد السكندرى و الجزيرة ، ولم يتم تحديد مواعيد أي من المبارتين حتى الآن.
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