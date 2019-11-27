شكرا لقرائتكم فرج عامر: حسام حسن يدفع بأوراق جديدة أمام طنطا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل كشف المهندس محمد فرج عامر رئيس نادى سموحة أن حسام حسن المدير الفنى لفريقه سوف يدفع بعناصر جديدة فى مواجهة طنطا اليوم.

وكتب رئيس سموحة عبر تويتر : "العميد حسام حسن يدفع بأوراق جديدة بدلا من نجوم منتخب الشباب المصابين ناصر ماهر وفوزي الحناوي مع تعديل طريقة اللعب لتفادي صعوبة أرضية ملعب طنطا ، مع تمنياتنا لسموحة بالتوفيق اليوم".

العميد حسام حسن يدفع باوراق جديدة بدلا من نجوم منتخب الشباب المصابين ناصر ماهر وفوزي الحناوي مع تعديل طريقة اللعب لتفادي صعوبة ارضية ملعب طنطا ، مع تمنياتنا لسموحة بالتوفيق اليوم

Advertisements

ويستضيف طنطا نظيره سموحة فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم الأربعاء على استاد طنطا الرياضى ضمن مؤجلات الجولة السادسة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة متكافئة للغاية فى ظل تقارب مستوى الفريقين، وكان آخر ظهور لكتيبة السيد البدوى فى الدوري قد شهد تعادل سلبيًا مع الطلائع وهى نفس النتيجة التى حققها سموحة فى آخر ظهور بالمسابقة أمام بيراميدز.

ويحتل طنطا المركز الثانى عشر بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 3 أهداف وتلقت شباكه 3 أهداف وما زال لديه مباراة مؤجلة فيما يحتل سموحة المركز الحادى عشر برصيد 5 نقاط بعد أن لعب 4 مباريات فاز فى واحدة وتعادل فى 2 وخسر مباراة وسجل لاعبوه 4 أهداف وتلقت شباكه مثلهم وما زال لديه مباراة مؤجلة.