شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه الزمالك بدورى مرتبط كرة السلة لتحديد المركز الثالث والرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقى فريق الأهلى مع نظيره الزمالك فى منافسات بطولة دورى مرتبط كرة السلة ، على المركزين الثالث و الرابع من البطولة ، ومن المقرر أن تحدد لجنة المسابقات باتحاد السلة موعد المباراة.

وخسر الأهلى أمام الجزيرة ، بنتيجة 74/72 ، فى نصف نهائى الدورى المرتبط ، ومن قبله الخسارة فى مباراة الإياب ، مما أضاع على الفريق الاحمر فرصة الصعود للنهائى ، بنما تغلب الزمالك على الاتحاد فى مباراة العودة ، لكنه لم يصعد للنهائى بسبب خسارته فى لقاء الذهاب ، و كذلك تفوق مرتبط الاتحاد على مرتبط الزمالك ، وبذلك يلتقى الفريقان الأحمر و الأبيض للمنافسة على أحد المركزين الثالث و الرابع.

ومن المقرر أن يلتقى الجزيرة مع الاتحاد فى نهائى البطولة ، لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية ، على أن تحدد لجنة المسابقات موعد مباريات الدور النهائى من الدورى .

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وألتقى الأهلى مع الزمالك فى منافسات دورى الـ 16 بكأس كرة السلة ، و شهدت أحداث شغب و خروج عن النص وتم توقيع عقوبات و غرامات على كلا الفريقين .

كان الزمالك قد تقدم باحتجاج على اتحاد كرة السلة على مباراته أمام الجزيرة فى ذهاب نصف نهائى الدورى ، وتقدم بمذكرة رسمية إلى مسئولى الاتحاد .