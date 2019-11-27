شكرا لقرائتكم الأهلى يواجه الزمالك بدورى مرتبط كرة السلة لتحديد المركز الثالث والرابع... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وخسر الأهلى أمام الجزيرة ، بنتيجة 74/72 ، فى نصف نهائى الدورى المرتبط ، ومن قبله الخسارة فى مباراة الإياب ، مما أضاع على الفريق الاحمر فرصة الصعود للنهائى ، بنما تغلب الزمالك على الاتحاد فى مباراة العودة ، لكنه لم يصعد للنهائى بسبب خسارته فى لقاء الذهاب ، و كذلك تفوق مرتبط الاتحاد على مرتبط الزمالك ، وبذلك يلتقى الفريقان الأحمر و الأبيض للمنافسة على أحد المركزين الثالث و الرابع.
ومن المقرر أن يلتقى الجزيرة مع الاتحاد فى نهائى البطولة ، لتحديد بطل النسخة الحالية من البطولة المحلية ، على أن تحدد لجنة المسابقات موعد مباريات الدور النهائى من الدورى .
وألتقى الأهلى مع الزمالك فى منافسات دورى الـ 16 بكأس كرة السلة ، و شهدت أحداث شغب و خروج عن النص وتم توقيع عقوبات و غرامات على كلا الفريقين .
كان الزمالك قد تقدم باحتجاج على اتحاد كرة السلة على مباراته أمام الجزيرة فى ذهاب نصف نهائى الدورى ، وتقدم بمذكرة رسمية إلى مسئولى الاتحاد .
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