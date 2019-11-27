شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيرة اسوان ، في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم الاربعاء ، ضمن أطار منافسات الاسبوع السادس في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.

موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز

تنطلق مباراة بيراميدز ضد اسوان في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقويت القاهرة ، وتقام المباراة في ملعب "أستاد الدفاع الجوي".

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موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز

ويدخل فريق بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما اسوان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.

موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز

وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع فريق بيراميدز في فخ التعادل الايجابي مع نظيره اسوان وانتهت المباراة بنتيجة 1-1، وذلك في يوم 8من شهر اغسطس في عام 2014، في دوري الدرجة الثانية.

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