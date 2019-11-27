شكرا لقرائتكم موعد مباراة بيراميدز وأسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل يلتقي الفريق الاول لكرة القدم بنادي بيراميدز مع نظيرة اسوان ، في مباراة مثيرة تجمع بينهم مساء اليوم الاربعاء ، ضمن أطار منافسات الاسبوع السادس في بطولة الدوري المصري الممتاز 2019/2020.
موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز
تنطلق مباراة بيراميدز ضد اسوان في تمام الساعة السابعة مساء اليوم بتوقويت القاهرة ، وتقام المباراة في ملعب "أستاد الدفاع الجوي".
موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز
ويدخل فريق بيراميدز المباراة في المركز الثاني برصيد 11 نقطة، بينما اسوان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط.
موعد مباراة بيراميدز ضد اسوان في بطولة الدوري المصري الممتاز
وفي أخر مباراة جمعت بين الفريقين وقع فريق بيراميدز في فخ التعادل الايجابي مع نظيره اسوان وانتهت المباراة بنتيجة 1-1، وذلك في يوم 8من شهر اغسطس في عام 2014، في دوري الدرجة الثانية.
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