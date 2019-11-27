شكرا لقرائتكم بعثة الإسماعيلي تصل القاهرة بعد الفوز الجزيرة الإماراتي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
كان الإسماعيلي قد فوزًا ثمينًا خارج ملعبه على الجزيرة الإماراتى بثنائية نظيفة فى لقاء العودة الذى أقيم بينهما أمس، الثلاثاء، باستاد محمد بن زايد بالإمارات فى دور الـ16 لبطولة العربية، ليتأهل الدراويش لدور الثمانية للبطولة نظرًا لفوزه فى لقاء الذهاب بهدفين مقابل لا شىء فى لقاء الذهاب.
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