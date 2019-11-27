شكرا لقرائتكم حفل عشاء من السفير المصرى لمنتخب الشباب وثنائى الأهلي فى تونس... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أقام السفير المصري بتونس نبيل الحبشى حفل عشاء لجهاز منتخب الشباب بقيادة ربيع ياسين وأعضاء مجلس اداره الأهلي خالد مرتجى ومهند الجارحى المرافقين لبعثه المارد الاحمر فى تونس

ويخوض منتخب مصر للشباب مواليد 2001 مباراته الثانية اليوم الأربعاء أمام بوركينا فاسو ضمن منافسات دورة شمال أفريقيا المقامة حاليًا فى تونس.

وفاز منتخب الشباب على نظيره المغربى بهدفين نظيفين فى المباراة التى جرت بينهما الاثنين الماضى ضمن منافسات البطولة وسجل الهدفين إبراهيم عادل وعربى بدر.

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ويلتقى منتخب الشباب نظيره الجزائرى يوم الجمعة المقبل ويختتم الفراعنة مبارياتهم يوم الأحد المقبل بمواجهة تونس.. واختار الجهاز الفنى لمنتخب الشباب 22 لاعبًا للتواجد مع شباب الفراعنة فى بطولة شمال أفريقيا بتونس.

فيما يواصل النادي الأهلي تدريباته في تونس، استعدادًا لمواجهة النجم الساحلي المقرر إقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا.

ويتدرب الأهلي حاليًا على ملعب الجامعة التونسية قبل السفر لرادس لخوض المباراة المرتقبة، في الوقت الذي يترأس البعثة مهند مجدي ويؤازرها خالد مرتجي عضو المجلس الأحمر.

وقام السفير المصري في تونس نبيل حبشي بتذليل كل العقبات للنادي الأهلي منذ وصوله فيما يخص حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكل الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يعود الأهلي للقاهرة بعد المواجهة وبالتحديد يوم 30 نوفمبر على متن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق.