شكرا لقرائتكم الزمالك يصل أثيوبيا كمحطة ترانزيت ثم التوجه إلى الكونغو... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وبعد إنهاء إجراءات الدخول في المطار توجهت البعثة إلى أحد الفنادق القريبة من المطار حيث تناول اللاعبون طعام الافطار بعدها خلدوا للنوم.
وكان فى استقبال البعثة بمطار أديس أبابا جورج عازر السفير المفوض ووائل كساب منسق البعثة.
ومن المقرر أن يؤدي الفريق مرانه الأول في أديس أبابا فى الرابعة عصر اليوم بأحد الملاعب القريبه من فندق الإقامة.
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