مباراة القناة وسيراميكا كليوباترا الفرصة الأخيرة لحمزة الجمل...

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جدة - عمرو شويل يحسم لقاء القناة وسيراميكا كليوباترا المقرر اقامته غدا فى الجولة الخامسة للمجموعة الثانية بالقسم الثانى مصير حمزة الجمل المدير الفنى للقناة سواء بالرحيل أو الإستمرار مع الفريق. علم "الخليج 365 " أن نتيجة لقاء القناة وسيراميكا كليوباترا سوف تحسم مصير حمزة الجمل فى قيادة فريقه ، خاصة بعد سلسلة النتائج الغير جيدة التى حققها الفريق وكان اخرها الخروج من الدور التمهيدى لكأس مصر على ملعبه أمام بورفؤاد أحد أندية القسم الثالث ، بالإضافة لإبتعاد الفريق عن صدارة جدول ترتيب المجموعة الثانية ففي حالة الخسارة سيرحل الجمل بنسبة كبيرة من الفريق. ويحتل القناة المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق أربع نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 12 نقطة .

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