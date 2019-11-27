شكرا لقرائتكم مباراة القناة وسيراميكا كليوباترا الفرصة الأخيرة لحمزة الجمل... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل القناة المركز الرابع بجدول الترتيب برصيد 8 نقاط بفارق أربع نقاط عن سيراميكا كليوباترا المتصدر برصيد 12 نقطة .
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