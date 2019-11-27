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موعد مباراة الإنتاج الحربي وطلائع الجيش بالدوري العام والقنوات الناقلة لها

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لقاء جديد يستعد له الإنتاج الحربي وطلائع الجيش بعد أن احتل كل منها أحد المراكز المتدنية؛ حيث يأتي فريق الإنتاج الحربي في المركز العاشر بـ6 نقاط بعد أن خاض 5 مباريات خسر في ثلاثة منها وحقق الفوز في مباراتين، بينما يقع طلائع الجيش في المركز السابع عشر برصيد ثلاث نقاط بعد أن تعادل في ثلاث مباريات وتلقي الهزيمة في لقاء وحيد ولم يحقق الفوز على الإطلاق.

وتنطلق مباراة الإنتاج وطلائع الجيش في تمام الخامسة من مساء غدا الخميس الموافق 28 من نوفمبر، ويستضيف اللقاء ستاد جهاز ، على أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.

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