تعرف على قائمة طنطا لمواجهة سموحة اليوم بالدوري الممتاز

صرح المدير الفني لنادي طنطا “أيمن المزين” معلنا عن قائمة أبناء السيد البدوي في لقاء سموحة المقرر له في الثانية والنصف من عصر اليوم الأربعاء 27 نوفمبر، والذي يستضيفه ستاد طنطا ضمن مواجهات الأسبوع الخامس ببطولة الدوري الممتاز.

وضمت القائمة 20 لاعبا وجاءت على النحو التالي: “محمد فتحي، إسلام طارق، محمود مسعود، إيهاب سمير، أحمد الشناوي، محمد العشري، تاديو، محمد الشاذلي، كابونجا، إسلام فؤاد، ميدو جمال، عبد الرحمن الدح، الألفي، حسام غالي، أحمد قطاوي، فهمي، فوزي، محمد ماجد أونش، الحسن ضيوف، وماريو.

يجدر بالإشارة أن سموحة وطنطا يقعان في المركز الثاني عشر والثالث عشر على الترتيب بجدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط.