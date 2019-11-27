موعد مباراة بيراميدز ونادي أسوان بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

بعد أن نجح فريق بيراميدز من التمركز في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري بعد نادي الأهلي وحصد 11 نقطة من 5 لقاءات نجح في الفوز بـ3 مباريات منها وتعادل في مباراتين، يستعد الأهرام سبورت لخوض لقاء جديد أمام نادي أسوان؛ حيث يسعى جاهدا للصعود إلى مركز الصدارة والتغريد بعيدا عن الأهلي.

وينطلق لقاء الأهرام ونادي أسوان في تمام الخامسة من مساء اليوم الأربعاء الموافق 27 نوفمبر، ويستضيف اللقاء ملعب 30 يونيو.

ويقع نادي أسوان في المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط، وكان قد تلقي الهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وحيد وحقق الفوز في لقاء آخر.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فستقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت ببث اللقاء في موعده المحدد.