موعد مباراة المقاولون العرب والجونة بالدوري المصري والقنوات الناقلة لها

نجح المقاولون العرب من تحقيق الفوز في ثلاث مباريات والتمركز في المرتبة الثالثة بجدول ترتيب الدوري بعد الأهلي وبيراميدز؛ حيث خاض 5 مباريات نجح في الانتصار بـ3 منها والتعادل في لقاء وحيد بينما تلقي الهزيمة في لقاء آخر.

ويقع فريق الجونة في المركز الخامس عشر بعد أن تلقي الهزيمة في ثلاث مباريات وتعادل في لقاء وفاز في لقاء آخر.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء جديد ضمن منافسات الجولة السادسة ببطولة الدوري المصري الممتاز المقرر له يوم الجمعة الموافق 29 نوفمبر الجاري، على أن تنطلق المباراة في تمام الخامسة مساءا ويستضيفها ستاد المقاولون العرب، وستقوم قنوات النيل الرياضية وأون سبورت بإذاعة اللقاء في موعده المحدد.