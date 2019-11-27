موعد مباراة سموحة وطنطا بالدوري العام والقنوات الناقلة

بعد أن خاض فريق سموحة 4 مباريات أحرز الفوز في لقاء وحيد منها وتلقي الهزيمة في لقاء آخر وتعادل في مباراتين، يستعد لخوض لقاء جديد أمام فريق طنطا ضمن منافسات الجولة ا الدوري المصري الممتاز، والذي يحتل النادي الأهلي صدارة الترتيب به.

ويقع فريق سموحة في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط ويليه فريق طنطا بنفس عدد النقاط.

ويستعد الفريقان لخوض لقاء جديد بالدوري العام المقرر له اليوم الأربعاء الموافق 27 من شهر نوفمبر الجاري، وتنطلق المباراة في تمام الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة، ويستضيفها ستاد طنطا.

أما عن القنوات الناقلة للمباراة، فمن المقرر أن تقوم قنوات أون سبورت والنيل الرياضية بإذاعة اللقاء مباشرة في الموعد المحدد له.