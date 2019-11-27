"غموض كوليبالي".. النجم الساحلي يكشف موقف مصابيه من مباراة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

كشف قيس عاشور المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي التونسي، أن فريقه سيدخل مباراة الأهلي والمقرر لها الجمعة بدون غيابات سوى إيهاب المساكني.

وأضاف المتحدث الرسمي لنادي النجم الساحلي في تصريحات إذاعية :"نمر بفترة غير عادية قبل مباراة الأهلي خاصة أننا نلعب خارج سوسة".

وتابع :"لا نعاني من الغيابات أمين بن عمر جاهز للمشاركة أمام الأهلي كما أصبح ياسين الشيخاوي متاحًا في مباراة الجمعة أيضًا".

وواصل "عاشور" حديثه عن إصابة الفريق الساحلي قائلاً :"وجدي كشريدة لا يعاني من أي إصابات لكن أعتقد أن الغائب الوحيد هو إيهاب المساكني".

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وعن موقف اللاعب الإيفواري سليماني كوليبالي، أوضح المتحدث الرسمي للنجم :"ننتظر خطاب الاتحاد الدولي للفيفا لكي نحدد موقف اللاعب من المشاركة".

وكان النادي الساحلي توصل إلى اتفاق مع إدارة الأهلي مؤخرًا من أجل إنهاء أزمة اللاعب بعدما سبق للإيفواري وأن لعب في صفوف القلعة الحمراء قبل أن يقرر الرحيل بدون إذن النادي ليفرض "فيفا" غرامة مالية على مهاجم النجم الحالي.

المتحدث الرسمي للنجم الساحلي كشف في نهاية تصريحاته أن الأمن التونسي وافق على حضور 30 ألف مشجع من أنصار النجم لحضور مباراة الأهلي والمقرر لها مساء الجمعة المقبل على ملعب "رادس" ضمن الجولة الأولى من دور المجموعات بمسابقة دوري أبطال أفريقيا.

ويتواجد الأهلي في المجموعة الثانية مع كل من النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.