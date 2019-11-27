تقرير.. 3 أشياء يبحث عنها ليفربول أمام نابولي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

يستضيف ليفربول على ملعبه "الآنفيلد" مساء اليوم الأربعاء منافسه نابولي في إطار الجولة الخامسة من دور المجموعات بمنافسات دوري أبطال أوروبا.

ليفربول يتصدر ترتيب مجموعته الخامسة برصيد تسع نقاط، حيث يتفوق "الريدز" بفارق نقطة عن نابولي صاحب المركز الثاني، بينما يأتي ريد بول سالزبروج في المركز الثالث برصيد أربع نقاط ثم جينك البلجيكي في المركز الأخير برصيد نقطة.

- البداية بالثأر

خلال هذا الموسم لم يتلق ليفربول أي خسارة في جميع المسابقات سواء في الدوري أو كأس رابطة المحترفين ماعدا مباراة واحدة كانت على يد نابولي حيث تفوق الفريق الإيطالي بهدفين دون رد.

هذه الخسارة كانت الأولى والوحيدة لليفر حتى الآن خلال هذا الموسم، وبالطبع سيسعى "الريدز" للفوز من أجل الثأر على نتيجة الجولة الأولى بدور المجموعات بدوري الأبطال.

- الصدارة والتأهل

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فوز ليفربول في مباراة الأربعاء أمام نابولي ستجعل بطل أوروبا في النسخة الأخيرة يضمن الصدارة وبطاقة التأهل متصدرًا عن مجموعته قبل مباراة ريد بول سالزبروج بطل النمسا في الجولة السادسة والأخيرة.

وسيكون رصيد ليفربول حينها 12 نقطة ليصبح على بعد أربع نقاط من نابولي الذي سيتوقف رصيده عند 8 نقاط ليكون الصراع على البطاقة الثانية بين عملاق إيطاليا وبطل النمسا ريد سالزبورج حال فوزه على جينك في الجولة الخامسة.

- حصن الآنفيلد

منذ تعيين يورجن كلوب قيادة ليفربول الفنية والألماني جعل من "الآنفيلد" حصن أمام الفرق المنافسة لعل أبرز الأمثلة مباراة برشلونة الشهيرة والتي انتهت لصالح "الريدز" بالتفوق بأربعة أهداف دون رد في إياب نصف نهائي دوري الأبطال بالنسخة الماضية حيث كان ممثل إنجلترا خاسرًا في مباراة الذهاب بثلاثية دون رد.

ليفربول تحت ولاية كلوب والتي انطلقت منذ 2015 خاض 16 مباراة بدوري الأبطال حقق "الريدز" من خلالها الفوز في 14 مناسبة مقابل أربع تعادلات.

وعلى ملعب "الآنفيلد" فقط حقق ليفربول الفوز في 11 مناسبة مقابل ثلاث تعادلات أمام إشبيلية وبايرن ميونيخ وبورتو.