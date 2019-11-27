تعرف على مواعيد مباريات اليوم "الأربعاء المتنوع" والقنوات الناقلة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365: عشاق الساحرة المستديرة على موعد اليوم الأربعاء مع عدد من المباريات الهامة في الدوري المصري ودوري أبطال أوروبا. الخليج 365 الرياضي يستعرض أبرز مواعيد هذه المباريات والقنوات الناقلة: الدوري المصري 02:30 ـ طنطا VS سموحة ـ القناة الناقلة: On Sport. 05:00 ـ بيراميدز vs أسوان ـ القناة الناقلة: On Sport. Advertisements دوري أبطال أوروبا 07:55 ـ فالنسيا vs تشيلسي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ برشلونة vs بوروسيا دورتموند ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 1 HD 10:00 ـ ليل vs أياكس ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 6 HD 10:00 ـ ليفربول vs نابولي ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 2 HD 10:00 ـ سلافيا براج vs إنتر ميلان ـ القناة الناقلة: beIN SPORTS 4 HD

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