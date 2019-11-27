شاهد.. طارق حامد يصل المطار للسفر مع الزمالك للكونغو.. واللاعب: أنا ابن النادي

وصل اللاعب الدولى طارق حامد نجم منتخب مصر ونادى الزمالك منذ قليل، إلى مطار القاهرة لمرافقة بعثة الفريق الأبيض المتجهة إلى الكونغو لمواجهة فريق مازيمبى الكونغولى، يوم السبت المقبل، فى الجولة الأولى لدور المجموعات ببطولة دورى أبطال أفريقيا.
وأكد طارق حامد، فى تصريحات خاصة للوفد:"أنا أعشق الزمالك وجماهيره، ولن أستطيع التأخير عن خدمة النادي، والدليل تواجدي الآن بالمطار للسفر مع الفريق لمواجهة مازيمبى باحثين عن الفوز والعودة بنتيجة إيجابية فى بداية مباريات دورالمجموعات بأفريقيا".
وكانت بعض الأنباء قد ترددت عن إغلاق اللاعب هاتفه للتهرب من السفر مع بعثة الفريق الأبيض إلى الكونغو، قبل أن يصل اللاعب للمطار بالفعل للسفر مع الفريق.
وغاب طارق حامد عن مباراة الزمالك الأخيرة بالدورى العام أمام نظيره إنبى، والتى خسرها الأبيض بهدف مقابل هدفين للفريق البترولى.
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