جدول هدافي الدوري الألماني موسم 2020/2019

لن ينفرد مهاجم بايرن ميونخ الأول “روبرت ليفاندوفسكي” بصدارة قائمة هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” بهذه البساطة خلال موسم 2020/2019، فملاحقيه على المركز الأول تضاعفوا مع انضمام مهاجم ميلان “آندري سيلفا” لصفوف مونشنجلادباخ، وتحرر المهاجم الألماني تيمو فيرنر رفقة ريد بول لايبزج، بالإضافة إلى انسجام الإسباني باكو ألكاثير أكثر وأكثر مع أجواء المسابقة بين صفوف بوروسيا دورتموند.
في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الألماني “البوندسليجا” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات البوندسليجا.
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اللاعب ????
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النادي ????
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عدد الأهداف ⚽
|
روبرت ليفاندوفسكي ????????
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بايرن ميونخ
|
16 هدف (1 تمريرات حاسمة)
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تيمو فيرنر ????????
|
ريد بول لايبزج
|
12 هدف (4 تمريرات حاسمة)
|
باكو ألكاثير ???????? روفين هينينجز ????????
|
دوسيلدورف
|
9 أهداف (لم يصنع)
|
أمين حاريث ????????
|شالكه
|
6 أهداف (2 تمريرات حاسمة)
|
فيخورست ????????
|فولفسبورج
|
6 أهداف (2 تمريرات حاسمة)
|
باسينسيا ????????
|
إنتراخت فرانكفورت
|
6 أهداف (1 تمريرات حاسمة)
|
بيتيرسين ????????
|
فريبورج
|
6 أهداف (1 تمريرات حاسمة)
|
سيباستيان أندرسون ????????
|
يونيون برلين
|
6 أهداف (لم يصنع)
|
فالدشميدت ???????? ماركو ريوس ????????
|بوروسيا دورتموند
|
6 أهداف (لم يصنع)
|
ماركوس تورام ????????
|بوروسيا مونشنجلادباخ
|
5 أهداف (5 تمريرات حاسمة)
|
فولاند ????????
|باير ليفركوزن
|5 أهداف (3 تمريرات حاسمة)
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