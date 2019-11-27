جدول هدافي الدوري الفرنسي موسم 2020/2019

يواجه أغلى لاعب في العالم وفي تاريخ كرة القدم “نيمار جونيور” أصعب مواسمه على الإطلاق لإثبات أحقيته في كل الضجة التي أثيرت حوله على مدار الميركاتو الصيفي الماضي، عندما نشب نزاع بين ريال مدريد وبرشلونة على ضمه، قبل أن يستقر به الحال في باريس سان جيرمان. عدد من اللاعبين المتطورين مثل ممفيس ديباي وفيكتور أوسيمين وحبيب ديالو وتشوبو موتينج، سيزاحموا نيمار في قائمة هدافي الدوري الفرنسي هذا الموسم بكل قوة، وقد لا يسمحوا له بالتواجد ضمن أفضل 5 هدافين بالموسم.
في هذا الجدول “المُحدث” نستعرض معكم ترتيب هدافي الدوري الفرنسي “ليج آ” عن موسم 2020/2019. الجدول يتم تحديثه بعد نهاية كل جولة من جولات الليج آ.
|
اللاعب ????
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النادي ????
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عدد الأهداف ⚽
|
موسى ديمبيلي ????????
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أولمبيك ليون
|
10 أهداف (لم يصنع)
|وسام بن يدر ????????
|موناكو
|
9 أهداف (1 تمريرات حاسمة)
|
حبيب ديالو ????????
|
أولمبيك ليون
|
8 أهداف (لم يصنع)
|فيكتور أوسيمين ????????
|ليل
|7 أهداف (2 تمريرات حاسمة)
|
ممفيس ديباي ????????
|أولمبيك ليون
|
7 أهداف (1 تمريرات حاسمة)
|
إسلام سليماني ????????
|
موناكو
|6 أهداف (8 تمريرات حاسمة)
|
أنخل دي ماريا ????????
|
باريس سان جيرمان
|
6 أهداف (6 تمريرات حاسمة)
|
ماورو إيكاردي ????????
|باريس سان جيرمان
|6 أهداف (1 تمريرات حاسمة)
|بينديتو ????????
|مارسيليا
|6 أهداف (لم يصنع)
|
كيليان مبابي ????????
|
باريس سان جيرمان
|5 أهداف (3 تمريرات حاسمة)
|
بوانجا ????????
|
سانت إتيان
|5 أهداف (2 تمريرات حاسمة)
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