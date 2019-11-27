رياضة | ماذا قالت صحف إسبانيا عن تعادل ريال مدريد وباريس سان جيرمان

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ماذا قالت صحف إسبانيا عن تعادل ريال مدريد وباريس سان جيرمان والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سلطت الصحف الإسبانية الصادرة صباح اليوم الأربعاء الضوء على موقعة ريال مدريد أمام باريس سان جيرمان والتي انتهت على واقع التعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وتعادل ريال مدريد مساء أمس الثلاثاء أمام مضيفه باريس سان جيرمان الفرنسي بهدفين لكل فريق في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لدوري أبطال أوروبا، ليرافق الفريق الملكي، الفريق الفرنسي للدور المقبل من البطولة.

وعنونت صحيفة "الماركا" الإسبانية على غلافها ريال مدريد الهائل يطّغى على باريس سان جيرمان بلعبه لمباراة هجومية.

وأضافت الصحيفة بأن الحارس الكوستاريكي كيلور الكبير يجنب فريقه الخسارة بعدما تصدى لأكثر من هجمة خطيرة للفريق المدريدي.

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وتابعت الصحيفة بأن غياب الرقابة كلفت الفريق التعادل في النهاية رغم تقدمه بهدفين.

فيما وصفت صحيفة "الآس" المستوى الذي ظهر عليه ريال مدريد بالأمس بـ"العرض العظيم".

وأضافت الصحيفة :"مدريد يصل لثمن نهائي دوري الأبطال ثانيًا، خلف المتصدر باريس سان جيرمان".

وتابعت الصحيفة بأن النتيجة لا تعكس التفوق الأبيض على باريس سان جيرمان، كما أشارت إلى خروج هازارد مصابًا بعد تدخل قوي من مونييه".