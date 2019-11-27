رياضة | التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي.. صلاح يقود الهجوم

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر التشكيل المتوقع لليفربول أمام نابولي.. صلاح يقود الهجوم والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
ويسعى الريدز لتحقيق الفوز في مباراة اليوم والثأر من الهزيمة أمام نابولي في مباراة الذهاب والتي أقيمت في إيطاليا.
ويأمل كلوب في قيادة الريدز لحصد النقاط الثلاث وضمان التأهل على رأس المجموعة الخامسة.
واستقر الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول على التشكيل الذي سخوض به مباراة اليوم أمام نابولي.
ومن المتوقع أن يعود المصري محمد صلاح لقيادة تشكيل ليفربول بعد غيابه عن المباراة الماضية أمام كريستال بالاس في الدوري الإنجليزي "البريميرليج".
ومن المتوقع أن يكون تشكيل ليفربول كالتالي :-
حراسة المرمى : أليسون
خط الدفاع : أليكسندر أرنولد - لوفرين - فان دايك - روبيرتسون
خط الوسط : هيندرسون - فابينهو - فاليندوم
خط الهجوم : ساديو ماني - محمد صلاح - روبيرتو فيرمينيو.