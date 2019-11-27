رياضة | ميسي يقترب من التتويج بالكرة الذهبية 2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر ميسي يقترب من التتويج بالكرة الذهبية 2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة هو المرشح الأبرز للتتويج بجائزة الكرة الذهبية والمقدمة من مجلة فرانس فوتبول الفرنسية.

وأفادت صحيفة موندو ديبورتيفو الإسبانية بأن ليونيل ميسي نجم برشلونة هو الأقرب للفوز بالجائزة التي سيتم تسليمها يوم الإثنين المقبل في العاصمة الفرنسية باريس.



وكشفت الصحيفة الإسبانية أن التصويت الخاص بالصحفيين تم إغلاقه يوم 9 نوفمبر الحالي وأنه هناك مؤشرات تؤكد اقتراب ميسي بالفوز بالجائزة.



وأشارت الصحيفة الإسبانية إلى أنه على الرغم من عدم فوز ميسي بلقب كبير هذا العام مثل بطولتي دوري أبطال أوروبا وبطولة كوبا أمريكا إلا أنه قدم آداءً رائعًا في بطولة دوري أبطال أوروبا بالإضافة إلى سيطرته على جائزة الهداف برصيد 12 هدفًا كما أنه قدم مباريات لا تنسى.

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وأوضحت الصحيفة الإسبانية أنه بشكل عام نجح ميسي في تسجيل 44 هدفًا في كل البطولات بالإضافة إلى تقديم 17 تمريرة حاسمة لزملائه في 52 مباراة.



ونوهت الصحيفة الإسبانية أن الهولندي فيرجيل فان دايك نجم دفاع ليفربول الإنجليزي هو فقط من يستطيع منافسة ميسي على الجائزة بسبب آداؤه الدفاعي المميز والفوز بلقب دوري أبطال أوروبا بينما يبقى البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم يوفنتوس بعيد نسبيًا عن التتويج باللقب.



وحقق ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة رقماً قياسياً جديداً في أكتوبر الماضي في المباراة التي فاز بها فريقه الإسباني على مضيفه سلافيا براج التشيكي وذلك في الجولة الثالثة من المجموعة السادسة في بطولة دوري أبطال أوروبا.



وأصبح ليونيل ميسي أول لاعب يسجل أهدافاً في 15 مباراة متتالية في دوري أبطال أوروبا وذلك بفضل الهدف الأول الذي سجله في مباراة سلافيا براج والتي انتهت بفوز برشلونة بهدفين مقابل هدف.