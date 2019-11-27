رياضة | كلوب يلمح لجاهزية محمد صلاح لموقعة نابولي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر كلوب يلمح لجاهزية محمد صلاح لموقعة نابولي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

ألمح الألماني يورجن كلوب المدير الفني لليفربول إلى إمكانية مشاركة المصري محمد صلاح نجم الفريق في مواجهة نابولي غدًا الأربعاء وذلك ضمن منافسات الجولة الخامسة في بطولة دور المجموعات في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات نقلها موقع ليفربول إيكو الإنجليزي : "مشاركة صلاح أمام نابولي؟ إنه يبدو في حالة جيدة خاصة خلال مران الفريق أول أمس".



وأضاف: "صلاح بالأمس لم يقم بالكثير خلال التدريبات ولذلك سنقيم حالته في مران اليوم ولكنني لست قلقًا بشأنه".



واختتم كلوب تصريحاته قائلاً :"جويل ماتيب يتحسن ولكنه في حاجة إلى البقاء لبعض الوقت خارج الفريق".

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وكان كلوب قد صرح عقب مباراة كريستال بالاس أن الدولي المصري محمد صلاح جاهزًا لموقعة نابولي.



وعانى النجم المصري من إصابة في الكاحل منعته من المشاركة في لقاء الحمر الأخير في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز أمام كريستال بالاس والذي انتهى بفوز الفريق الأحمر بهدفين مقابل هدف.



وأعلن الإتحاد الأوروبي لكرة القدم اليوم عبر موقعه الإلكتروني على شبكة الإنترنت عن قائمة المرشحين للدخول في التشكيل المثالي للعام الحالي 2019، حيث شهدت القائمة تواجد 50 لاعبًا.



وتضمنت القائمة وجود أكثر من لاعب مميز عى رأسهم الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول الإنجليزي بالإضافة إلى عشرة لاعبين آخرين من زملائه الحاصلين على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم الماضي.



وتواجد صلاح في القائمة عقب الآداء الرائع الذي قدمه مع فريقه في الموسم الحالي، حيث نجح هو وزملائه في جلب بطولة دوري أبطال أوروبا وبطولة السوبر الأوروبي على حساب تشيلسي الإنجليزي حامل لقب الدوري الأوروبي وينتظرهم بطولة كأس العالم للأندية التي ستقام في قطر 2019.