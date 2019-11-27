رياضة | رسالة نارية من ميسي لنيمار بعد ريمونتادا ليفربول

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر رسالة نارية من ميسي لنيمار بعد ريمونتادا ليفربول والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

فجرت مجلة "فرانس فوتبول" الفرنسية الشهيرة عن حوار مثير دار بين النجمين اللاعب الدولي الأرجنتيني ليونيل ميسي مهاجم نادي برسلونة الاسبانية ونيمار جونيور لاعب نادي باريس سان جيرمان الفرنسي عبر واتساب عقب ريمونتادا ليفربول الإنجليزي الشهيرة أمام برشلونة الاسباني في دور نصف نهائي بطولة دوري أبطال أوروبا الموسم الماضي.



وأكدت الصحيفة الفرنسية الشهيرة أن النجم الدولي الأرجنتيني لوينل ميسي مهاجم نادي برشلونة الاسباني ارسل في رسالة نصية لنيمار قال فيها: "سنحرز دوري أبطال أوروبا فقط إذا كنا معا أريدك أن تعود الي برشلونة بعد عامين سأترك النادي وستأخذ أنت مكاني بعدها".

وقالت الصحيفة أن الرسالة النصية على "واتساب" معلومات مثيرة، وهي رغبة ميسي لعودة نيمار لبرشلونة، وكذلك خطة ميسي بترك برشلونة في 2021 وجاءت رسالة ميسي بعد الهزيمة "الصادمة" فورا، لتوضح رغبة النجم الأرجنتيني الكبيرة في عودة زميله السابق، وتحقيق لقب دوري أبطال أوروبا لأول مرة منذ عام 2015 مع النادي الكتالوني وجاءت الرسالة قبل صيف شهد محاولات شد وجذب بين برشلونة وباريس سان جرمان الفرنسي من أجل التعاقد مع نيمار، الذي كان في طريقه للعودة إلا أن الصفقة فشلت في الشهر الأخير من سوق الانتقالات، لأسباب لم تتضح كثيرا حتى الآن.