رياضة | نجم بروسيا دورتموند يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر نجم بروسيا دورتموند يغيب عن مواجهة برشلونة بسبب الإصابة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلنت تقارير ألمانية أن نادي بروسيا دورتموند الألماني ومدربه السويسري لوسيان فافر تلقيا ضربة موجعة قبل مواجهة نادي برشلونة الاسباني غدا ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.



وذالك بعد تأكد غياب مهاجم النادي الألماني بروسيا دورتموند اللاعب الدولي الإسباني باكو ألكاسير عن مباراة القمة أمام برشلونة الاسباني على أرضية ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة بسبب المرض.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي برشلونة الاسباني أمام نظيره فريق بوروسيا دورتموند الألماني غدا الأربعاء في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة علي ملعب الكامب نو الدولي بمدينة برشلونة ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.