شكرا لقرائتكم الأهلي يدرس عودة أحمد رمضان بيكهام بعد تميزه في امم افريقيا... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل حالة من الاندهاش سيطرت على جهاز الكرة بالأهلي ولجنة التخطيط بعد المستوى المتميز الذي قدمه أحمد رمضان بيكهام مدافع نادي وادى دجلة خلال مشاركته مع المنتخب الأوليمبي في بطولة أمم افريقيا للشباب تحت 23 سنة، والتي استضافتها مصر وفازت بلقبها لتصعد مباشرة لأولمبياد طوكيو المقرر اقامتها منتصف العام القادم.

ورحل أحمد بيكهام عن الأهلي لصفوف وادى دجلة ضمن صفقة شراء محمد محمود، حيث تم خصم 5 ملايين جنيه من قيمة الصفقة، وتم اعتبارها قيمة شراء بيكهام والذي يقدم مستويات جيدة منذ رحيله عن الأهلي.

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وفتح مسئولو الأهلي ملف عودة أحمد بيكهام خاصة وأنه واحد من ناشئي النادي في الوقت الذي يحق للأهلي وفقاً لتأكيدات مسئوليه استعادته بـ5 ملايين جنيه بالإضافة لقيمة شرائه، حال طلب عودته في الموسم الأول مع زيادة 5 ملايين جنيه في كل موسم يتأخر الأهلي في طلبه، في الوقت الذي لن يستطيع أي ناد آخر الدخول في صفقة شرائه إلا في حالة رفض الأهلي التعاقد مع اللاعب.

ويحق للأهلي استعادة بيكهام في الموسم الجديد مقابل 15 ملايين جنيه على أن يزداد الرقم 5 ملايين جنيه مع كل موسم، وهو البند الذي وقع عليه ناديي الأهلي ودجلة، إلا أن اللاعب رفض التوقيع عليه لتدخل الإدارة الحمراء في الوقت الحالي في مفاوضات مع اللاعب لإقناعه بتفعيل البند تمهيداً لعودته من جديد للقلعة الحمراء.