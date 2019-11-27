شكرا لقرائتكم اتحاد الكرة يعقد مزايدة علنية بين 5 شركات لتصميم كرة الدوري... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، يعقد مزايدة علنية بين الشركات الخمس المتقدمة بعروض تصميم شكل الكرة الموحدة لمباريات الدورى العام، لإختيار العرض الأنسب من بينها.

وكان اتحاد الكرة تلقى عروضا من 5 شركات نمساوية وإنجليزية وإسبانية بجانب شركتين أخرتين لم يتم الإفصاح عنهما لتصميم الكرة.

وطالب اتحاد الكرة الشركات المتقدمة بتوفير 50 كرة لكل ناد من أندية الدورى الممتاز، مع إمكانية توفير عدد من الكرات لاندية القسمين الثانى والثالث، وكانت الشركة الراعية لقميص اتحاد الكرة عرضت تصميم الكرة الموحدة وتسليمها للأندية بداعى أن هذا الأمر خارج نطاق العقد المبرم بين الطرفين.