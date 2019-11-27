شكرا لقرائتكم بيراميدز يستدرج أسوان في استاد الدفاع الجوي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستدرج بيراميدز نظيره أسوان فى تمام الخامسة عصر اليوم الاربعاء على ستاد الدفاع الجوى ضمن مؤجلات الجولة السادسة للدوري فى مواجهة تبدو سهلة نظرياً لبيراميدز الذى حقق فوزاً على الانتاج الحربى بثلاثية مقابل هدفين فى أخر ظهور له بالمسابقة بينما خسر تماسيح النيل من المقاولون العرب بهدفين مقابل هدف .

ويحتل بيراميدز صدارة جدول الدوري برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى 3 وتعادل فى 2 ولم يخسر وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 5 أهداف بينما يحتل أسوان المركز الرابع عشر برصيد 4 نقاط بعد أن لعب 5 مباريات فاز فى مباراة وتعادل فى مثلها وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 5 أهداف وتلقت شباكه 10 أهداف

ومن جانبه طالب الفرنسى ديسابر المدير الفنى لبيراميدز لاعبيه بإستعادة روح الانتصارات فى المسابقة المحلية للحفاظ على حلم التتويج بالدوري وإستغلال تعثر المنافسين لو حدث مشدداً على ضرورة عدم الاستهانة بفريق أسوان وحصد النقاط الثلاث قبل خوض منافسات دور المجموعات بالكونفدرالية في المقابل شدد مجدى عبد العاطى المدير الفنى لأسوان على لاعبيه ضرورة غلق المساحات أمام مهاجمى بيراميدز لتفادى الاخطاء الدفاعية للخروج بنتيجة إيجايبة من المباراة.