خاص | ضربة فرنادينيو لا زالت تؤلم محمد صلاح وسُتهدده أمام نابولي!

يواجه نجم ليفربول “محمد صلاح” خطر الغياب عن مباراة فريقه في الجولة الخامسة من دور مجموعات دوري أبطال أوروبا، مساء اليوم الاربعاء 27-11-2019، على ملعب آنفيلد روود، لعدم تعافيه بنسبة 100٪ من الضربة التي تعرض لها أمام مانشستر سيتي في الدوري الإنجليزي قبل أسبوعين.

وجلس محمد صلاح على دكة بدلاء ليفربول أمام كريستال بالاس في الجولة الـ13 من الدوري الإنجليزي الممتاز، يوم السبت الماضي، كإجراء احترازي ووقائي من قبل المدير الفني للفريق “يورجن كلوب”.

وكاد يدفع كلوب بمحمد صلاح في نهاية الشوط الثاني من تلك المباراة بسبب تعادل كريستال بالاس 1/1، إلا أن المدرب الألماني غَير رأيه بعد تمكن روبرتو فيرمينو من تسجيل هدف التقدم، وطلب من صلاح العودة للدكة من جديد.

واعتقد عشاق ليفربول أن صلاح سيكون جاهزًا للعب كأساسي أو لمدة 90 دقيقة في مباراة نابولي منتصف هذا الأسبوع بعد حصوله على تلك الراحة، إلا أن اللاعب لم يُكمل التدريبات التحضيرية للمباراة يوم أمس الثلاثاء.

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وأخبرنا مصدر من ليفربول باحتمالية تكرار جلوس صلاح على دكة البدلاء، ومشاركته مطع الشوط الثاني من مباراة اليوم، أو المشاركة كأساسي وخروجه بعد 55-60 دقيقة لعب.

وأوضح نفس المصدر خلال حديثه مع (الخليج 365) “محمد صلاح نفسه لا يعرف إذا كان سيلعب مباراة نابولي أم لا، هو يتحسن يوم بعد الآخر منذ إصابته أمام مانشستر سيتي، لكنه في كل تدريب لا يستطيع المواصلة حتى نهايته”.

وأكد “كاحل صلاح في حالة جيدة، قد يحتاج للمزيد من الوقت لاكتمال تعافيه بنسبة 100٪ كي يستطيع الركض دون أي ألم”.