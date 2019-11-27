رياضة | الكاف يرد على انسحاب الزمالك من السوبر الإفريقي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر الكاف يرد على انسحاب الزمالك من السوبر الإفريقي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

رد الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" على قرار نادي الزمالك بالانسحاب من مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي والتي ستقام في دولة قطر.



الزمالك يعلن الانسحاب من مباراة السوبر الإفريقي أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك أمس الثلاثاء في مؤتمر صحفي عقده داخل النادي أن الفريق لن يخوض مباراة كأس السوبر الإفريقي ضد نادي الترجي التونسي في قطر.

وأكد مرتضى منصور أن النادي قرر إحالة ملف مباراة السوبر الإفريقي إلى الدولة وهي التي ستقرر موقف النادي الفترة القادمة.

رد الكاف على قرار الزمالك بالانسحاب من السوبر الإفريقي وقال شيهو أحد أعضاء مجلس إدارة الاتحاد الإفريقي في تصريحات صحفية ردا على قرار الزمالك: "الاتحاد الإفريقي سيراجع الأمر ويتخذ القرار، وذلك عندما يصلنا بيان رسمي بانسحاب الزمالك من المباراة". Advertisements

وتابع شيهو: ""لا نعلم شيء حتى الآن عن قرار انسحاب بطل الكونفدرالية من مباراة السوبر الإفريقي ولا نتعامل سوى مع الخطابات الرسمية".

موعد مباراة السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يذكر أن الاتحاد الإفريقي كان قد أعلن عن إقامة مباراة نهائي كأس السوبر الإفريقي بين الزمالك والترجي يوم 14 فبراير القادم في مدينة الدوحة بقطر.