رياضة | هل يلحق محمد صلاح بمواجهة نابولي اليوم؟

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر هل يلحق محمد صلاح بمواجهة نابولي اليوم؟ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

تتضارب الأقاويل والتقارير حول إمكانية مشاركة المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول الإنجليزي ومنتخب مصر في مواجهة فريقه اليوم من عدمها.



ليفربول يستعد لمواجهة نابولي يستعد نادي ليفربول الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء 27 نوفمبر ضمن منافسات الجولة الخامسة من دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا.

موعد مباراة ليفربول ونابولي في دوري أبطال أوروبا وستلعب مباراة نادي ليفربول ضد نظيره نادي نابولي اليوم في دور المجموعات من بطولة دوري أبطال أوروبا في تمام الساعة العاشرة مساءا بتوقيت القاهرة على ملعب آنفليد.

إصابة محمد صلاح وغيابه عن ليفربول وكان محمد صلاح يعاني من إصابة في كاحله الأيسر منذ فترة طويلة منعته من الانضمام إلى معسكر منتخب مصر خلال فترة التوقف الدولي الماضية.

كما غاب محمد صلاح عن مواجهة ليفربول ضد نادي كريستال بالاس الماضية في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز ليحصل على جزء أكبر من الراحة رغم تعافبه.

احتمالية لحاق محمد صلاح بمواجهة نابولي اليوم Advertisements وأشارت العديد من التقارير الصحفية الإنجليزية أمس الثلاثاء أن محمد صلاح تدرب مع نادي ليفربول بشكل طبيعي ويمكنه اللحاق بمباراة نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

رأي كلوب في إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة نابولي كما تحدث الألماني يورجن كلوب مدرب نادي ليفربول عن إمكانية مشاركة محمد صلاح في مباراة نابولي اليوم في بطولة دوري أبطال أوروبا.

وقال كلوب في تصريحات صحفية أمس: "صلاح ظهر بشكل جيد بالفعل أول أمس.. والأمس لم يكن كذلك لذا سنرى ما سيحدث غدًا"، مضيفا "لست قلقًا عليه".

مشاركات محمد صلاح مع نادي ليفربول هذا الموسم وقد شارك محمد صلاح في 17 مباراة حتى الآن مع نادي ليفربول خلال هذا الموسم بمختلف المسابقات وسجل خلالهم 9 أهداف وصنع 3 أهداف آخرين.