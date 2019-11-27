رياضة | جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر جدول ترتيب الدوري المصري قبل مباريات اليوم الأربعاء 27/11/2019 والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

متثدر جدول الدوري المصري الممتاز ويتصدر النادي الأهلي جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز حاليا برصيد 12 نقطة من أصل 4 مباريات خاضها الفريق الأحمر حتى الآن في البطولة وبفارق نقطة وحيده عن نادي بيراميدز صاحب المركز الثاني.

جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز ويستعرض موقع "الخليج 365" جدول ترتيب بطولة الدوري المصري الممتاز قبل انطلاق مباريات اليوم كالآتي: 1- الأهلي 12 نقطة 2- بيراميدز 11 نقطة 3- المقاولون العرب 10 نقاط 4- الزمالك 10 نقاط 5- حرس الحدود 9 نقاط 6- المصري 7 نقاط 7- الاتحاد السكندري 7 نقاط Advertisements 8- مصر المقاصة 7 نقاط 9- الإسماعيلي 6 نقاط 10- الانتاج الحربى 6 نقاط 11- نادي مصر 6 نقاط 12- سموحة 5 نقاط 13- طنطا 5 نقاط 14- أسوان 4 نقاط 15- الجونة 4 نقاط 16- انبي 4 نقاط 17- طلائع الجيش 3 نقاط. 18- وادي دجلة 3 نقاط.

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