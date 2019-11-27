رياضة | لأول مرة.. مصري في لجنة خبراء الإعلام بالـ"الكاف"

أعلن أحمد الأحمد رئيس الاتحاد الأفريقى لكرة القدم "الكاف"، اختيار المصرى مصطفى طنطاوى بيكون عضو بلجنة خبراء الإعلام ،جاء ذلك خلال الاجتماعات الأخيرة للجنة التنفيذية، أثناء اعتماد الإصلاحات الجديدة داخل "كاف" واعتماد تشكيل اللجان بعد ضم أعضائها الجدد، ومنها انضمام الصحفى المصرى لوضع الخطة الإعلامية للاتحاد الأفريقى واستراتيجيته الإعلامية بمنافساته وأحداثه المختلفة، وهو ما يعطيه الفرصة أيضا للتصويت عن الصحافة الأفريقية فى جوائز الاتحاد الأفريقى للأفضل كل عام.

وتعد المرة الأولى التي يتم اختيار مصري للانضمام لتلك اللجنة بمسماها الجديد، بعد تغيير الاسم من اللجنة الإعلامية إلى لجنة خبراء الإعلام، التى يتكون أعضاؤها من سبعة خبراء فقط من 54 دولة تمثل القارة السمراء، وكانت آخر المناصب التي شغلها طنطاوي هو المسؤول الإعلامي لـ"كاف" فى بطولة الأمم الأفريقية تحت 23 سنة.

وحصل طنطاوي على العديد من الشهادات المصرية والدولية فى الإدارة والإعلام ويتميز بقدرته على التحدث بثلاث لغات غير العربية وهى الإنجليزية والفرنسية والإيطالية، وهو عضو عامل بنقابة الصحفيين المصريين ورابطة النقاد الرياضيين، وعمل في العديد من الوكالات والصحف والقنوات والمواقع، ومستشارًا إعلاميًا للعديد من الهيئات والشخصيات الرياضية والسياسية والعامة، كما عمل من قبل مديرًا للمركز الإعلامى بإتحاد الكرة المصرى ومشرفًا على الإعلام بالمنتخبات الوطنية ومتحدثًا رسميًا للمنتخب الوطنى مع كوبر، وعمل مديرا للإعلام بشركة بريزنتيشن سبورتس منذ نشأتها وحتى أغسطس الماضي، وتم اختياره مؤخرا مديرا لإدارة الإعلام والاتصال بشركة استادات، ومتحدثا رسميا باسمها.

واختير طنطاوى العام الماضى محاضرا للإعلام بالاتحاد الدولى لكرة القدم "فيفا" ليكون محاضرا زائرا بدبلوم الإدارة الرياضية والقانون وفنون الاتصال، والذى يتم تدريسه بجامعة القاهرة بالتعاون مع المركز الدولى للدراسات الرياضية بسويسرا، والذى يعد الذراع العلمى للفيفا، كما عمل طنطاوى مسئولاً للإعلام بالعديد من المباريات المهمة بالدورى المصرى وكأس مصر والسوبر المصرى وأيضا الإماراتى وكأس الخليج العربى ودوري أبطال أفريقيا وكأس الكونفيدرالية الأفريقية، وتصفيات أمم أفريقيا وتصفيات كأس العالم وشارك بكأس العالم 2010 وكأس الأمم الأفريقية 2013 بجنوب أفريقيا، وكأس العالم بالبرازيل 2014، وروسيا 2018، ومسئولا إعلاميا بكأس الأمم الأفريقية 2019.