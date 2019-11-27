رياضة | خمس عقبات تواجه إنتر ميلان قبل مباراة سلافيا براغ

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر خمس عقبات تواجه إنتر ميلان قبل مباراة سلافيا براغ والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يحل نادي إنتر ميلان الإيطالي ضيفاً على نادي سلافيا براغ التشيكي بمعقل الأخير "إيدين أرينا" بالعاصمة التشيكية براغ، ضمن الجولة الخامسة من المجموعة السادسة من بطولة دوري أبطال أوروبا.



ويأمل نادي إنتر ميلان بقيادة مدربه الإيطالي أنطونيو كونتي من تحقيق الفوز ولا بديل غيره، من أجل التنافس وبقوة على إحدى بطاقتي المجموعة السادسة، التي لم تحسم إحداها بعد.

وستعني أي نتيجة سوى الفوز، تعقد آمال النيرادزوري في التأهل لدور الـ 16 ومغادرة البطولة من دور المجموعات، مثلما حدث خلال النسخة الماضية.

ولن يتحقق الفوز بسهولة لكتيبة كونتي، بسبب عدة عقبات أبرزها.

الإصابات تجتاح معسكر أنطونيو كوننتي توالت الأخبار السيئة على معسكر أنطونيو كونتي بعد مباراة تورينو الماضية في الدوري الإيطالي.

وأصيب النجم الدولي نيكولو باريلا عقب مباراة تورينو، لينضم لكتيبة المصابين سينسي وبوليتانو وأليكسيس سانشيز وأسامواه وجاليارديني.

قائمة محدودة لكونتي في ظل الإصابات السابقة، سيرتحل كونتي لمواجهة خصم عنيد دون توافر أوراق رابحة على دكة بدلائه، الأمر الذي يمثل خطورة كبيرة لإنتر ميلان.

سلافيا براغ خصم ليس بالسهل قبل إنطلاق البطولة، توقع الجميع أن يكون الفريق التشيكي حصالة المجموعة، لكنه ورغم إحتلاله المركز الأخير، فإن الفريق نال إحترام الجميع، بل وتعادل مع برشلونة وإنتر ميلان في معقليهما كامب نو وسان سيرو على الترتيب.

قلة خبرة لاعبي إنتر ميلان Advertisements بعد هزبمة الإنتر ضد بوروسيا دورتموند، خرج كونتي بتصريح صادم، حيث برر الخسارة بقلة خبرة لاعبيه وإفتقادهم لأجواء بطولة مثل دوري أبطال أوروبا.

وربما كان كونتي محقاً في طرحه، فمعظم لاعبي الإنتر لم يخوضوا الكثير من المباريات في البطولة، وهذه نقطة تكون ضد الإنتر قبل المواجهة المصيرية.

تأزم موقف الإنتر في المجموعة يتواجد الإنتر في المركز الثالث برصيد 4 نقاط، بفارق 3 نقاط خلف بوروسيا دورتموند وأربعة نقاط خلف برشلونة.

ويمكن لتأزم موقف الإنتر وحاجته للفوز، أن يسبب ضغطاً رهيباً على لاعبي الفريق، لا سيما مع قلة خبرة بعضهم.

كما أن المنافس حسابياً يمتلك فرصة للصعود في حال فوزه على الإنتر، وبوروسيا دورتموند في الجولة الأخيرة.

تشكيل الأنتر المتوقع ضد سلافيا براغ



من المتوقع أن يخوض كونتي المباراة بالتشكيل التالي.

هاندانوفيتش دي فري - جودين - سكرينيار دامبروزيو - كاندريفا - بروزوفيتش - فيسينو - بيراجي لوكاكو - لاوتارو مارتينيز