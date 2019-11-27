رياضة | محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي

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اقترب لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي من العودة للتشكيلة الأساسية لفريقه ليفربول والتي ستواجه نظيره فريق نابولي الإيطالي اليوم الأربعاء ضمن منافسات الجولة الخامسة لدور المجموعات من بطولة دروي أبطال أوروبا علي ملعب انفيلد الدولي بمدينة ليفربول.



محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع أمام نابولي الإيطالي في دوري أبطال أوروبا:

ويدخل الألماني يورجن كلوب المدير الفني لنادي ليفربول الإنجليزي المباراة وهو يبحث عن الثلاث نقاط لضمان الصعود رسميا للدور القادم من بطولة دوري أبطال أوروبا وجاءت تشكيلة ليفربول المتوقعة لمباراة نابولي الإيطالي كالتالي:

حراسة المرمي : أليسون بيكر . خط الدفاع : فان دايك ، ألكسندر أرنولد ، أندرو روبيرتسون ، لوفرين ظ خط الوسط : فابينهو ، هنديرسون ، فينالدوم . خط الهجوم : محمد صلاح ، ساديو ماني ، فيرمينو . Advertisements

بينما سيدخل كارلو انشلوتي المباراة أمام ليفربول الإنجليزي كالتالي : حراسة المرمى : ميريت خط الدفاع : ملكويت ، كوليبالي ، ماكسيموفيتش ، هاساي خط الوسط : آلان ، فابيان رويز ، زيلنيسكي خط الهجوم : إنسيني ، ليورنتي ، كاليخون