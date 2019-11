فان دايك يفاجئ مشجعا قديما لليفربول بـ"بادرة مؤثرة"

الأربعاء 27 نوفمبر 2019

ونشر حساب ليفربول الرسمي على "تويتر"، الثلاثاء، فيديو للمفاجأة السارة التي تلقاها المشجع دافيد، الذي أصابه الذهول عندما رأى فان دايك وهو يزوره في مكان عمله.

وباغت المدافع الهولندي دايفد في موقف للسيارات بالمركز التجاري الذي يعمل به الأخير، قبل أن يطلب فان دايك منه المساعدة بالحصول على عربة تسوق، وسط دهشة المشجع.

واصطحب فان دايك دافيد في رحلة لمركز تدريب نادي ليفربول المعروف باسم "ميلوود"، كي يقابل نجومه المفضلين.

واستطاع دافيد مقابلة عدد من نجوم النادي أثناء وصولهم للتدريب، أبرزهم المصري محمد صلاح والقائد جوردان هيندرسون وحارس المرمى أليسون بيكر، بالإضافة للمدرب الألماني يورغن كلوب.

وبعد لقاء النجوم، جلس دافيد مع فان دايك، وتحدث الأول عن عشقه "للريدز"، حيث أكد أنه لا يفوت أي مباراة لليفربول مهما كان موعدها.

وجاء الرد من فان دايك قائلا: "نحن نقدر المشجعين أمثالك، لذلك نود أن نهديك بطاقة كبار الشخصيات لحضور مباراة الدوري في أعياد الميلاد، بالإضافة لتذاكر جميع مباريات النادي خارج ملعبه هذا الموسم".

وأثارت هذه البادرة إعجاب جمهور ليفربول على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث أحد المتابعين: "لقد جعلني هذا الفيديو أذرف الدموع. ليفربول عائلة وليس نادي كرة قدم".

وكتب شقيق دافيد، الذي رافقه في الجولة، على "تويتر": "شكرا لليوم الذي لن أنساه طوال حياتي. سعيد جدا لأنك قمتم بتلك البادرة من أجل شقيقي دافيد. هو يوم لن ينساه طوال حياته".

.@VirgilvDijk surprises a lifelong Red, who has had some challenges in his life. A day David will never, ever forget ❤️



Dear Liverpool FC, presented by @NIVEAMENUK... pic.twitter.com/lqtgK39kek