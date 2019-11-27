شكرا لقرائتكم مسؤلو الزمالك يجتمعون بطارق حامد وعبد الله جمعة لإحتواء ازمتهما... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يسعى مسئولو بعثة الزمالك لعقد اجتماع مع طارق حامد لاعب وسط الفريق وعبد الله جمعة الظهير الأيسر في محاولة لاحتواء أزمتهما مع النادي بعد قيام مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة الزمالك بمهاجمتهما واتهامهما بالتمارض، وأنهما يدعيان الإصابة الأمر الذى أدى لغيابهما عن مواجهة إنبى .

كما يعقد مسئولو بعثة الزمالك جلسة أخرى مع محمود علاء مدافع الفريق الذي يرغب في خوض تجربة احتراف في يناير المقبل، بعد وصول المفاوضات بينه وبين نادي أهلي جدة السعودي لمراحل متقدمة، وهو ما جعل اللاعب يعلن رغبته في الرحيل رغم رفض إدارة النادي.

ومن المنتظر أن يعود لقائمة الفريق في مباراة مازيمبي المقرر لها 30 نوفمبر التونسي الدولي فرجاني ساسي ، حيث يغيب عن المشاركة مع الزمالك منذ العودة من المشاركة مع منتخب تونس في تصفيات أمم افريقيا 2021 .