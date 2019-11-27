شكرا لقرائتكم الاهلى يواصل تدريباته في تونس استعداداً لمواجهة النجم الساحلي... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يواصل النادي الأهلي تدريباته في تونس، استعداداً لمواجهة النجم الساحلي المقرر اقامتها يوم 29 نوفمبر الجاري على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

ويتدرب الأهلي حالياً على ملعب الجامعة التونسية قبل السفر لرادس لخوض المباراة المرتقبة، في الوقت الذي يترأس البعثة مهند مجدي ويؤازرها خالد مرتجي عضو المجلس الأحمر.

وقام السفير المصري في تونس نبيل حبشي بتذليل كل العقبات للنادي الأهلي منذ وصوله فيما يخص حجز فندق الإقامة وملعب التدريب ووسائل الانتقال، وكافة الأمور الإدارية، ومن المقرر أن يعود الأهلي للقاهرة بعد المواجهة وبالتحديد يوم 30 نوفمبر على متن الطائرة الخاصة التي سافر بها الفريق.