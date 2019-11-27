شكرا لقرائتكم انطلاق انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة الجمعة... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تقام انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، بعد غد الجمعة حيث تقدم عدد كبير لخوض المعركة الانتخابية ، وتبدأ الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة للتصويت في الانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءا ً حيث يتطلب حضور 10 الاف عضو لاكتمال النصاب القانوني للجمعية.

ويتنافس 39 مرشح علي جميع المقاعد في الانتخابات ، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائى بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.

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وأنهت مديرية الشباب والرياضة بمحافظة القاهرة، برئاسة الدكتور أشرف البجيرمى، استعداداتها لانتخابات مركز شباب الجزيرة.