شكرا لقرائتكم المصري البورسعيدي يطير لنواكشوط لمواجهة نواذيبو الموريتاني... ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يطير فريق المصري البورسعيدي اليوم إلى العاصمة الموريتانية نواكشوط لمواجهة نواذيبو الموريتاني في بداية مشوار الفريق بدور المجموعات من الكونفيدرالية الأفريقية .

كان ياسر عزت مدرب المصري وعلي طه مطور الأداء قد سبقا البعثة إلى موريتانيا الأحد الماضى وذلك لإعداد الترتيبات الخاصة بالبعثة وتوفير سبل الراحة للاعبين والجهاز الفنى ومشاهدة ملعب التدريب المقرر أن يخوض عليه الفريق الساحلى تدريباته بالإضافة لمعاينة ملعب المباراة المقرر أن يحتضن اللقاء .

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ومن المقرر أن يترأس إيهاب جلال المدير الفنى للفريق البعثة نظرا لانشغال أفراد مجلس الإدارة بترتيبات الجمعية العمومية العادية والتي ستقام يوم 30 نوفمبر الجاري، إذ يرغب رئيس النادي في تواجد كل أعضاء الإدارة فى استقبال أعضاء الجمعية العمومية .

وسيقوم إيهاب جلال باصطحاب 22 لاعبا معه فى موريتانيا على أن يتم اختيار 18 لاعبا فى المحاضرة الأخيرة قبل إقامة اللقاء فى ظل رغبة المدير الفنى توافر جميع اللاعبين تحسبا لإصابة أحد اللاعبين .